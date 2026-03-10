В Ступиноена четверть завершили капремонт Малинской школы

В Ступине на улице Школьной, 10, продолжается капитальный ремонт здания Малинской школы, строительная готовность объекта превысила 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 60 человек и две единицы техники. Они ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада.

Здание построили в 1972 году, его площадь превышает 3 тыс. кв. м. В нем проведут обновление входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, внутренние отделочные работы и не только. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.