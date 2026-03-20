В Ступино направили в суд дело о ДТП с погибшим подростком

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о ДТП в Ступино, в результате которого погиб 15-летний подросток, обвинительное заключение утвердили в отношении 67-летнего жителя Тульской области – его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, вечером 11 июля 2025 года водитель автобуса «Ford TRANSIT» ехал по правой полосе проезжей части проспекта Победы, когда при выполнении разворота столкнулся с двигавшемся попутно питбайком «КАYO». В результате 15-летняя пассажирка питбайка получила множественные телесные повреждения. Она скончалась в медицинском учреждении. Дело направили в Ступинский городской суд для рассмотрения.

