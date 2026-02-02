В Талдоме направили в суд дело о преднамеренном банкротстве

Талдомская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о преднамеренном банкротстве, возбужденное в отношении бывшего генерального директора ООО «Завод Квант Кабель» по ст. 196 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, обвиняемый по предварительному сговору со своим заместителем совершил ряд убыточных и фиктивных сделок в пользу последнего и подконтрольных ему компаний, чтобы сделать завод неспособным и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет. Предприятие не смогло уплатить налоговые платежи на сумму свыше 42 млн рублей, кредиторская задолженность превысила 68 млн рублей. Это впоследствии привело к банкротству, уточнили в сообщении.

