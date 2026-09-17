В Талдоме осудят мужчину, который ударил продавца в торговом центре

В Талдоме городской суд рассмотрит дело о нападении на продавца-кассира в торговом центре. Перед судом предстанет местный житель в возрасте 41 года, сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июне текущего года мужчина пришел в магазин «Детский мир». Там он начал высказывать претензии девушке, работающей продавцом-кассиром, в связи с несоответствием стоимости товара на ценнике и в чеке. Мужчина нецензурно выражался, а затем ударил ее рукой по лицу.

На злоумышленника завели уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением насилия. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.