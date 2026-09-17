Черный дятел с красной «шапочкой» и стремянка: как жители подмосковной Яхромы спасали редкую птицу

В подмосковной Яхроме произошла необычная история: желна, самый крупный дятел российских лесов, оказалась среди жилых домов и двое суток не покидала одну корягу. Местные жители заметили птицу, взялись за ее спасение и теперь готовят к возвращению в дикую природу, сообщил REGIONS.

Двое суток в Яхроме, прямо среди жилых кварталов, на коряге сидела черная птица с красной «шапочкой» на голове. Как выяснилось, это желна — самый крупный дятел, обитающий в российских лесах, и встреча с ним рядом с человеком — редкость. О случившемся поведали подписчики местного телеграм-канала.

Птица сидела с раскинутыми крыльями, подняться в воздух не могла и выглядела крайне истощенной. Первыми на помощь пришли пожилая женщина и девушка: они принесли стремянку, чтобы снять дятла с коряги. Чуть позже к ним присоединилась еще одна жительница Яхромы.

Спасенную птицу отправили на домашнюю передержку. По словам женщины, приюты для пернатых принимать необычного постояльца отказались, поэтому ей пришлось обратиться к ветеринарам — сейчас она следует их рекомендациям.

«Птица у меня, в безопасности. Лечу по назначению ветврачей. Птичьи приюты отказали в помощи. Планирую подлечить и выпустить. Очень надеюсь, что все получится», — рассказала жительница.

Орнитолог Роман Евсеев пояснил: увидеть желну посреди городских построек — действительно редкий случай. Такие дятлы выбирают леса со взрослыми деревьями и стараются держаться подальше от людей. Так что появление птицы в жилом массиве могло быть вызвано травмой, потерей ориентации или сильным истощением.

«Желна, или черный дятел, — самая крупная птица своего семейства в наших лесах, и встретить ее посреди городской застройки — сигнал тревоги. Как правило, такие истории начинаются с травмы: столкновение с окном, проводами или автомобилем, дезориентация, истощение. Расправленные крылья, которые описывают очевидцы, — характерный признак того, что птица ранена или обессилена и не может ни взлететь, ни сложить крыло», — отметил Роман Евсеев.

По оценке орнитолога, спасители действовали правильно: не бросили птицу, не стали пичкать ее случайной едой и сразу подключили ветеринаров.

Когда дятел восстановится, его планируют выпустить на волю. Идеальное место для желны — зрелый лес со старыми деревьями, где она найдет привычный корм и подходящие стволы для обустройства дупел.

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