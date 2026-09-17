Одиссея спустя 1,7 тыс. лет: в старой библиотеке нашли неизвестный фрагмент Гомера

Фрагмент поэмы Гомера «Одиссея», созданный примерно 1,7 тыс. лет назад, обнаружили в собрании библиотеки Утрехтского университета. Папирус датировали III–IV веками нашей эры, о находке сообщил телеканал RTV Utrecht.

Фрагмент обнаружил историк Марк де Крей из Университета Радбауд в Неймегене, который изучал коллекцию античных рукописей в Утрехте. На сохранившемся участке папируса размером 6,6 на 7,7 см заметны следы влаги и другие повреждения.

Исследователь нашел документ около двух лет назад, однако университет решил обнародовать информацию о нем только сейчас. Папирус долгое время оставался без подробного изучения и хранился среди материалов старой коллекции.

Текст относится к XII песне «Одиссеи». В сохранившемся фрагменте описываются события после того, как спутники Одиссея съели священный скот Гелиоса. Разгневанный бог солнца потребовал от Зевса наказать нарушителей. После этого буря уничтожила корабль Одиссея, а его спутники погибли.

Папирус входил в коллекцию, которую Утрехтский университет приобрел около 70 лет назад у наследника немецкого ученого Карла Шмидта. Основное внимание исследователей ранее было сосредоточено на находившихся в собрании коптских текстах, тогда как небольшая группа греческих папирусов практически не изучалась.

По данным Утрехтского университета, в мире сохранилось около 30 фрагментов «Одиссеи», относящихся примерно к IV веку. Литературные папирусы этого периода встречаются редко, поэтому обнаруженный в Утрехте фрагмент представляет интерес для исследователей античной литературы.