«Почему мы должны на Москву ориентироваться?»: как в Татарстане видят развитие культуры

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова не согласна с тем, что культурный облик Казани допустимо сводить исключительно к гастрономической составляющей. По убеждению министра, у города куда более богатая история и самобытная культурная среда, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По мнению министра, Казанский университет, научная школа, биографии ученых, врачей, литераторов и других выдающихся личностей — все это неотъемлемые слагаемые городской идентичности. В качестве примера она привела КФУ, чья история насчитывает свыше двух столетий.

Именно подобные сюжеты, полагает Аюпова, нуждаются в возвращении в общественное пространство. Она отмечает постепенное «вымывание» исторических и культурных ценностей и видит задачу культурной политики не только в сохранении учреждений, но и в том, чтобы их содержание было востребовано обществом.

«Почему мы должны на Москву ориентироваться? Москва — такой же город, собственно говоря, там живет 10 млн человек. Они все ходят в театр, они даже не могут попасть в этот театр, поэтому к нам и приезжают», — сказала министр.

Аюпова не скрывает: открытый разговор между чиновниками, людьми из культурной сферы, журналистами и публикой она считает принципиально важным. Критика нужна ей уже по той причине, что позволяет обнаружить болевые точки, которые изнутри системы разглядеть не удается. Готовых рецептов для культуры при этом не существует: поменять руководителя или труппу на других — мало, если сам принцип общения со зрителем не претерпевает изменений.

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