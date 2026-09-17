Цифровая деменция из-за гаджетов: как защитить свой мозг

Цифровая деменция массово накрыла молодежь: 86% людей в возрасте от 16 до 28 лет замечали у себя проблемы с памятью и концентрацией, сообщает Forbes. Всему виной информационный шум, соцсети и хроническая усталость. Постоянная сенсорная перегрузка из-за использования экранов в критические периоды развития мозга может повышать риск ранней деменции, считают ученые. Врач-психиатра, психотерапевт. психолог Алексей Вилков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», ждет ли всех современных людей цифровая деменция и как ее предотвратить.

По его словам, существует мнение, что раннее развитие деменции грозит всем современным людям из-за постоянного использования гаджетов. Однако это не так. Важно разделять два принципиально разных понятия: истинную (классическую) деменцию и так называемую «цифровую».

«В строгом медицинском понимании деменция — это приобретенное слабоумие. Это тяжелое нейродегенеративное заболевание, которое прежде всего связано с естественным старением организма», — сказал он.

Эксперт объяснил, что ранняя деменция ждет далеко не каждого. Для ее развития необходим комплекс факторов риска:

Генетика: наследственная предрасположенность.

Сосудистые нарушения: атеросклероз («забитые» холестерином сосуды), хроническая гипертония, которые нарушают кровоснабжение мозга.

Образ жизни: сахарный диабет, черепно-мозговые травмы и малоподвижность.

«Эти процессы приводят к необратимой гибели нервных клеток. Классическая деменция прогрессирует годами и на текущем этапе развития медицины практически не поддается полному излечению», — сообщил Вилков.

Врач отметил, что «цифровая деменция» — это не официальный медицинский диагноз, а скорее описание состояния современного человека, чей мозг перегружен информацией. Она проявляется симптомами, очень похожими на возрастные проблемы:

Ухудшение кратковременной памяти (трудно вспомнить, зачем вошли в комнату).

Быстрая утомляемость при умственной работе.

Снижение концентрации внимания (синдром дефицита внимания).

Трудности с усвоением новой информации без помощи поисковика.

«Главное отличие заключается в том, что эти изменения носят функциональный, а не органический характер. Мозг молодого или зрелого человека просто привыкает не запоминать данные, ведь они всегда доступны в смартфоне. Нейронные связи, отвечающие за память и концентрацию, ослабевают от неиспользования», — сказал собеседник издания.

Психиатр подчеркнул, что симптомы цифровой деменции полностью обратимы. Если человек вовремя меняет привычки, когнитивные функции восстанавливаются. Главный принцип профилактики — гигиена цифрового пространства и создание условий для отдыха нейронов:

ограничение экранного времени;

физическая активность;

живые социальные контакты;

интеллектуальный труд вне экрана.

«Если молодой человек замечает у себя провалы в памяти, но при этом начинает заниматься физической культурой, ограничивает использование смартфона перед сном и больше общается вживую, патологические изменения ему грозят в гораздо меньшей степени», — заключил Вилков.

Выключить будильник и тут же открыть сообщения, новости или социальные сети — привычка миллионов людей. Однако постоянное использование смартфона сразу после пробуждения может быть связано не только с психологическим состоянием. Такой сценарий способен влиять на сон, уровень стрессовой нагрузки и косвенно — на сердечно-сосудистую систему. О том, почему не стоит начинать день со смартфона, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач общей практики Елена Костькина.