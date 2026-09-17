Медведи идут к людям: в Минприроды раскрыли главную причину опасных встреч

Нехватка основных кормов в Сибирском федеральном округе может быть одной из причин выхода бурых медведей к населенным пунктам. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор департамента Минприроды РФ Татьяна Арамилева.

По ее словам, в этом году в Сибири наблюдается неурожай основных кормов медведя. В лесах практически отсутствуют кедровые орехи, лещина, ягоды и грибы. Из-за недостатка пищи животным может быть сложнее накопить необходимые запасы перед зимовкой.

Бурый медведь относится к всеядным животным. В его рацион входят растительные корма, орехи, ягоды, грибы, а также рыба и другие источники пищи.

При этом в Минприроды отметили, что нехватка кормов не является единственной причиной появления медведей рядом с людьми. По словам Арамилевой, аналогичные неурожайные годы уже происходили, однако выход животных к населенным пунктам зависит также от других факторов.

Дополнительным источником пищи для медведей становятся несанкционированные свалки и контейнеры с бытовыми отходами. Риск увеличивается, если люди самостоятельно подкармливают диких животных или оставляют им доступ к пищевым отходам.

Еще одной проблемой специалисты назвали отсутствие защиты домовладений на границе населенных пунктов, особенно в сельской местности. В Минприроды считают, что совокупность природных и антропогенных факторов может повышать вероятность появления медведей рядом с жильем и туристическими объектами.