Необычная картина гормональных колебаний исчезала после удаления пораженного надпочечника

Ночные всплески гормона альдостерона могут указывать на первичный альдостеронизм — нарушение работы гормональной системы, которое способно оставаться незамеченным у людей с высоким артериальным давлением. Исследование ученых из Бристольского и Манчестерского университетов опубликовано в журнале Science Translational Medicine (STM).

Первичный альдостеронизм встречается примерно у каждого пятого человека с повышенным давлением. Состояние связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.

Одной из проблем при диагностике является изменение концентрации альдостерона в течение суток. Если стандартный анализ крови проводится в момент снижения уровня гормона, результат может оказаться в пределах нормы. Исследователи отмечают, что даже у людей с выраженными формами нарушения содержание альдостерона временами опускалось ниже диагностического порога.

В исследовании приняли участие 60 человек из Великобритании, Норвегии, Швеции и Греции. Уровень гормона непрерывно отслеживали на протяжении 24 часов с помощью портативного устройства, закрепленного на поясе. Оно регистрировало показатели каждые 20 минут, пока участники находились дома и занимались привычными делами.

Ученые обнаружили повторяющиеся ночные повышения уровня альдостерона. Наиболее выраженными они были у участников с нарушением работы одного из надпочечников.

После хирургического удаления пораженного надпочечника необычная картина гормональных колебаний исчезала. Полученные данные указывают на необходимость учитывать суточные изменения альдостерона при изучении возможного первичного альдостеронизма, однако сами по себе результаты исследования не означают, что любой ночной всплеск гормона свидетельствует о наличии заболевания.