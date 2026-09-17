Роман Товстик будет судиться с бывшей женой
lady.mail: 51-летний Товстик подал иск к бывшей жене вслед за Полиной Дибровой
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
51-летний Роман Товстик подал иск к бывшей супруге Елене в Никулинский районный суд Москвы, сообщило «Леди.Mail». Цель иска — защита репутации и удаление публикаций о семейном конфликте.
С августа 2025 года Елена публиковала в соцсетях фотографии, видео и посты о бывшем муже, детях и судебных разбирательствах. При этом Роман оспаривает утверждения о том, что он бросил детей, применял насилие и принуждал супругу отказаться от детей и имущества.
Предприниматель считает эти сведения недостоверными и требует их опровергнуть. Если Елена не исполнит решение суда, Роман просит взыскивать с нее по ₽5 тысяч за каждый день.
Накануне Полина Диброва тоже подала иск к Елене Товстик. Она требует удалить пост с обвинениями в свой адрес и выплатить ₽5 млн в качестве компенсации морального вреда. Диброва объяснила, что решилась на судебное разбирательство после того, как конфликт затронул ее детей.
Напомним, Роман и Елена развелись после почти 20 лет брака. У бывших супругов шестеро детей. Бизнесмен ушел к Полине Дибровой, которая также развелась с мужем — телеведущим Дмитрием Дибровым.
Ранее сообщалось, что Роман Товстик впервые после операции появился на публике.