Роман Товстик будет судиться с бывшей женой

51-летний Роман Товстик подал иск к бывшей супруге Елене в Никулинский районный суд Москвы, сообщило «Леди.Mail». Цель иска — защита репутации и удаление публикаций о семейном конфликте.

С августа 2025 года Елена публиковала в соцсетях фотографии, видео и посты о бывшем муже, детях и судебных разбирательствах. При этом Роман оспаривает утверждения о том, что он бросил детей, применял насилие и принуждал супругу отказаться от детей и имущества.

Предприниматель считает эти сведения недостоверными и требует их опровергнуть. Если Елена не исполнит решение суда, Роман просит взыскивать с нее по ₽5 тысяч за каждый день.

Накануне Полина Диброва тоже подала иск к Елене Товстик. Она требует удалить пост с обвинениями в свой адрес и выплатить ₽5 млн в качестве компенсации морального вреда. Диброва объяснила, что решилась на судебное разбирательство после того, как конфликт затронул ее детей.

Напомним, Роман и Елена развелись после почти 20 лет брака. У бывших супругов шестеро детей. Бизнесмен ушел к Полине Дибровой, которая также развелась с мужем — телеведущим Дмитрием Дибровым.

Ранее сообщалось, что Роман Товстик впервые после операции появился на публике.