С начала 2026 года в Подмосковье на употребление наркотиков проверили около 50 тыс. подростков. Это на 3,1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Подобные медицинские осмотры имеют важное профилактическое значение: они позволяют оценить масштаб проблемы употребления запрещенных веществ среди молодежи региона и выявить случаи на самом раннем этапе», — отметил главврач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава региона Виталий Холдин.

Тестирование проводится на добровольной основе в школах региона. В случае положительного или сомнительного результата анализы направляются повторно в лабораторию областного диспансера. Если результат подтвердится, врач сообщит об этом родителю или несовершеннолетнему (старше 15 лет), проведет профилактическую беседу и пригласит на дополнительное обследование.

Тестирование и профилактические медосмотры несовершеннолетних на употребление наркотиков и психотропных веществ проводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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