Свыше 37 тыс. долгожителей Подмосковья получили подарочные наборы к юбилею с начала года

Свыше 37 тыс. долгожителей Подмосковья получили подарочные наборы к юбилею с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Подарок привозим домой — в день рождения или в другой день, который удобен самому юбиляру. Предварительно согласовываем время, чтобы визит был комфортным», — рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

По словам министра, в регионе проживают более 900 человек в возрасте от 100 лет. Самой пожилой жительнице Подмосковья 111 лет.

Юбилярам от 80 лет вручают подарок от губернатора Подмосковья — Жостовский поднос. Для тех, кто достиг 100 лет, предусмотрена проактивная выплата в размере ₽5 тыс.

Поддержка граждан старшего поколения осуществляется в рамках национального проекта «Семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Электростали.