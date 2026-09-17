Уже 8 тыс. домов газифицировали в Подмосковье в рамках президентской программы с начала года

В Подмосковье с начала 2026 года в рамках президентской программы социальной газификации подключили к газу 8 тыс. домов. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Как отметили в ведомстве, с января специалисты АО «Мособлгаз» проложили в округах 390 км новых газопроводов. Больше всего домов с начала года подключили в Солнечногорске, Раменском и Дмитрове — более 500 в каждом.

Сейчас работы продолжаются в 37 населенных пунктах в Ступино, Рузе, Солнечногорске, Щелково и других округах.

«Мы продолжим наращивать темп: в планах до конца года довести число подключений до 18 тыс. домов, чтобы как можно больше семей смогли оценить преимущества современного, надежного и экономичного энергоснабжения», — отметил глава министерства Сергей Воропанов.

Программа социальной газификации реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.