В трех округах Подмосковья провели ремонт искусственных неровностей

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных искусственных дорожных неровностей на трех региональных дорогах в Химках, Коломне и Жуковском. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли на улице Астахова в Коломне, улице Мичурина в Жуковском и в микрорайоне Клязьма-Старбеево в квартале Свистуха в Химках. В ведомстве уточнили, что такие неровности размещаются на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.