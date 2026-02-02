В Видном направили в суд дело женщины и ее сожителя, избивавших детей

Видновская городская прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении женщины и ее сожителя, избивавших ее детей, их в зависимости от роли и степени участия обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «в», «д», «ж», «о» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ, п. «а», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 156 УК РФ и ст. 125 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июле 2025 года мужчина в арендуемой квартире в поселке городского типа Дрожжино Ленинского округа нанес множественные удары бейсбольной битой по голове и туловищу сына сожительницы, а также заставил его 12-летнюю сестру наносить удары и снимать избиение на камеру телефона. После этого он разместил это видео в интернете.

Мать детей также систематически наносила детям физический и психический вред, наносила им побои молотком для мяса, половником и другими предметами, неоднократно душила веревкой, обливала кипятком и связывала скотчем. Они не посещали учебные учреждения, а также не получали необходимую медицинскую помощь.

Вину мужчина и женщина признали частично. Дело направили в Видновский городской суд для рассмотрения. Суд удовлетворил иск Видновского городского прокурора о лишении обвиняемой родительских прав в отношении ее троих несовершеннолетних детей, они проживают в надлежащих условиях, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

