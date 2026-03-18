В Видном призвали признать виновными мать и ее сожителя за издевательство над детьми

Государственный обвинитель Видновской городской прокуратуры в судебных прениях призвал суд признать мать и ее сожителя виновными в ряде жестоких преступлений, совершенных в отношении детей, – они систематически причиняли им физические и психические страдания. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июле 2025 года мужчина находился в арендуемой квартире в поселке городского типа Дрожжино Ленинского округа, где нанес множественные удары бейсбольной битой по голове и туловищу сына сожительницы. Он также заставил наносить удары по нему и снимать это на камеру его 12-летнюю сестру. После этого он разместил видео в социальных сетях.

Мать также наносила детям побои предметами кухонной утвари, а также неоднократно душила веревкой, обливала кипятком и связывала скотчем. Она признала вину в полном объеме, ее сожитель - частично. Эти сведения подтверждаются показаниями потерпевших, свидетелей, а также совокупностью исследованных письменных материалов уголовного дела.

Государственный обвинитель просил суд в зависимости от роли и степени участия признать подсудимых виновными по ч. 3 ст. 30, п. «в», «д», «ж», «о» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ, ст. 156 УК РФ, ст. 125 УК РФ и назначить мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, женщине – восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, были заявлены гражданские иски в интересах малолетних о возмещении морального вреда на общую сумму более 3,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.