В Видном водителя троллейбуса привлекли к ответственности за высадку несовершеннолетнего пассажира

Видновская городская прокуратура провела проверку по факту нарушения прав несовершеннолетнего при осуществлении пассажирских перевозок муниципальным унитарным предприятием. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в августе 2026 года 13-летний мальчик совершил посадку в троллейбус маршрута № 1 на остановке общественного транспорта «проспект Ленинского Комсомола». При оплате проезда он не обнаружил проездной билет и обратился к водителю с просьбой об оплате альтернативным способом либо о бесплатном проезде, пояснив, что следует без сопровождения взрослых. Однако водитель троллейбуса принудительно высадил мальчика из транспортного средства.

В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой в адрес директора предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого водителю объявлен выговор. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица). По результатам его рассмотрения мужчина привлечен к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.