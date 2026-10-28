В украинской столице образовался коллапс наземной транспортной системы: сотни киевлян выстроились в длинные очереди на Дарницком железнодорожном вокзале, пытаясь переправиться с правого на левый берег Днепра. Как сообщает информационное агентство УНИАН, кризис возник после удара Вооруженных сил РФ по ключевой транспортной артерии города — Южному мосту. Повреждение объекта привело к остановке движения по трем автомобильным полосам и перерыву в работе участка «зеленой» линии киевского метрополитена. Об этом сообщает новостное издание «Аргументы и Факты» .

Южный мост является стратегически важной переправой Киева, обеспечивающей через Днепр как автомобильное, так и железнодорожное сообщение, включая поезда метрополитена. В Министерстве обороны Российской Федерации ранее заявляли, что данный мостовой переход активно задействовался ВСУ для транзитных перевозок военных грузов. Вывод объекта из строя немедленно привел к параличу транспортной логистики между правобережной и левобережной частями украинской столицы и образованию многокилометровых автомобильных пробок.

Для компенсации выпавших мощностей киевские городские власти приняли решение о запуске дополнительных рейсов пригородных электричек через Дарницкий вокзал. Однако эти меры не смогли существенно улучшить обстановку: сотни людей вынуждены часами простаивать в очередях на посадку в железнодорожные составы. Кадры с места событий, быстро распространившиеся в социальных сетях, демонстрируют критическое переполнение вокзальных платформ и прилегающих территорий.

Помимо Дарницкого вокзала, аналогичные проблемы наблюдаются у станций «красной» ветки метрополитена, где киевляне также предпринимают попытки добраться в районы на левом берегу. Ограничение движения по Южному мосту и блокировка сегмента «зеленой» линии метро продолжают оказывать разрушительное воздействие на городскую инфраструктуру, создавая масштабный транспортный кризис.