ХК «Динамо» на фоне неудач уволил старшего тренера, но оставил в должности главного

ХК «Динамо» уволил помощника Тамбиева старшего тренера Банаду

Культура и спорт

Фото: [ХК «Динамо»]

Хоккейный клуб «Динамо» объявил о расторжении контракта со старшим тренером Андреем Банадой по соглашению сторон. Специалист пришел в команду летом вместе с главным тренером Леонидом Тамбиевым.

Банада работал вместе с Тамбиевым в ВХЛ в петербургском «Динамо» и «Сарыарке», а затем с 2022-го по январь 2026 года — в «Адмирале»           . На неожиданное — за результаты команды обычно отвечает главный тренер, а не его помощник — решение руководства «Динамо» уже обратили внимание СМИ.

«То есть его не видят в том будущем „Динамо“, которое строит Тамбиев? Или что? Ведь если строят „Динамо“ на будущее, то причем тут тренер, который и не влиял ни на что?» — задался вопросами спортивными хоккейный обозреватель «СЭ» Алексей Шевченко.

«Динамо» неудачно проводит первую треть регулярного чемпионата КХЛ. В 22 играх бело-голубые набрали лишь 19 очков и занимают девятое место в Западной конференции, вне зоны плей-офф.

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