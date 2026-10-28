Пассажиры Подмосковья совершили более 2 млн поездок на сезонных маршрутах Мострансавто

С начала дачного сезона в апреле 2026 года пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 2 млн поездок по сезонным маршрутам предприятия, перевозки были организованы по 31 «дачному» маршруту, еще на 16 направлениях увеличили количество автобусов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сезонные маршруты помогают жителям Подмосковья комфортно добираться до садовых товариществ и дачных участков. Кроме того, мы учитываем пассажиропоток и увеличиваем количество автобусов на востребованных направлениях, чтобы обеспечить доступность перевозок в период дачного сезона», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольшим спросом у жителей и гостей региона с начала сезона стал маршрут № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) — Нефтяник — Новониколаевка», где зафиксировано более 452 тыс. поездок. В тройку лидеров вошли маршруты № 27 «Егорьевск — Кочема» и № 26 «Егорьевск — Полбино — Радовицы (1-й пос.)».

Чаще всего пассажиры фиксировали проезд с помощью социальных карт — более 1,3 млн поездок. Сезонные маршруты будут работать до начала ноября. Точные даты завершения перевозок зависят от конкретного направления.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.