В Видном вынесли приговор по делу матери и отчима об издевательствах над детьми

Видновский городской суд вынес обвинительный по уголовному делу, возбужденному в отношении матери и отчима троих детей, которые систематически причиняли им физические и психические страдания, их обвиняют по ч. 3 ст. 30, пп. «в», «д», «ж», «о» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ, пп. «а», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 156 УК РФ и ст. 125 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июле 2025 года мужчина находился в арендуемой квартире в поселке городского типа Дрожжино Ленинского округа, когда нанес множественные удары бейсбольной битой по голове и туловищу сына сожительницы. Его 12-летнюю сестру он заставил нанести удары и снимать избиение на камеру мобильного телефона. Это видео он опубликовал в своих социальных сетях.

Обвиняемых также избивала детей предметами кухонной утвари, неоднократно душила веревкой, обливала кипятком и связывала скотчем.

Отчима приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев, мать – к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски прокуратуры о возмещении морального вреда малолетним на общую сумму более 3,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.