В Видном взяли на контроль установление обстоятельств отравления троих человек угарным газом

Городская прокуратура Видного взяла на контроль установление всех обстоятельств смерти троих человек в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Тела погибших обнаружили днем 29 января в многоквартирном доме на Садовой улице. В одной из квартир погибли двое мужчин. В квартире этажом выше - жилец в возрасте 82 лет. При этом жена пенсионера выжила, сейчас ей оказывается вся необходимая медпомощь.

По предварительной версии, люди отравились угарным газом по причине неисправности газовой колонки в квартире на первом этаже здания.

Ранее сообщалось, что в Балашихе задержан администратора сгоревшего хостела, в котором погибли четыре человека.