В Балашихе задержали администратора сгоревшего хостела, в котором погибли четыре человека

В Балашихе задержали администратора незаконного хостела, в котором в результате пожара погибли четыре человека. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 51-летняя администратор частного жилого дома в микрорайоне Салтыковка по указанию одного из собственников организовала незаконное проживание иностранных граждан в нелегально используемом под хостел помещении. При этом в нем были грубо нарушены требований пожарной безопасности — в здании отсутствовали системы противопожарной защиты и средства пожаротушения.

Напомним, что пожар произошел во вторник, 27 января 2026. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

