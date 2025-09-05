В Видновском перинатальном центре пациентке удалили миому весом 3,7 кг

Специалисты Видновского перинатального центра удалили пациентке огромную миому матки, вес которой составлял 3,7 кг. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 52 лет. Женщина жаловалась на боль в животе и ощущение сдавливания органов.

Пациентку обследовали и обнаружили у нее крупную шеечную миому матки. Оказалось, что женщина знала о ее наличии, но не обращалась за медицинской помощью.

Пациентку направили на операцию, в ходе которой образование было успешно удалено. Сейчас жительница чувствует себя хорошо. Ее уже выписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Видном начали строить новый корпус перинатального центра.