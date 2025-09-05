В Видновском перинатальном центре пациентке удалили миому весом 3,7 кг
Врачи в Видном удалили женщине миому матки весом более 3,5 кг
Специалисты Видновского перинатального центра удалили пациентке огромную миому матки, вес которой составлял 3,7 кг. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение обратилась жительница в возрасте 52 лет. Женщина жаловалась на боль в животе и ощущение сдавливания органов.
Пациентку обследовали и обнаружили у нее крупную шеечную миому матки. Оказалось, что женщина знала о ее наличии, но не обращалась за медицинской помощью.
Пациентку направили на операцию, в ходе которой образование было успешно удалено. Сейчас жительница чувствует себя хорошо. Ее уже выписали.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Видном начали строить новый корпус перинатального центра.