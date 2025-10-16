В Видновскую больницу закупили около 500 единиц оборудования почти на 1 млрд рублей

В Видновскую больницу за последние три года закупили 479 единиц оборудования на сумму почти 1 млрд рублей, технику поставили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», программе модернизации первичного звена и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ленинский городской округ – один из самых быстрорастущих в Подмосковье. Здесь открываются новые поликлиники, в которые требуется современное медицинское оборудование», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, технику также обновляют в стационаре Видновской больницы.

В числе поставленного оборудования оказались дефибрилляторы, аппараты ЭКГ и УЗИ, мониторы пациента, эндоскопы и не только. Кроме того, в работу ввели 12 единиц тяжелого оборудования, включая рентген-аппараты, маммограф, аппараты КТ и МРТ.

