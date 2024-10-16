В Волоколамске арестовали мужчину, пытавшегося убить двоих человек

В Волоколамске до 13 декабря арестовали мужчину в возрасте 26 лет, который пытался убить двоих человек, передает ГСУ СК России по региону. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Оба покушения произошли 12 октября. Сначала обвиняемый пришел в пункт выдачи заказов маркетплейса на Пороховской улице, где между ним и сотрудницей произошел конфликт. Злоумышленник схватил девушку за горло и начал душить. Та смогла оказать сопротивление и позвать своего знакомого на помощь.

Через несколько часов обвиняемый подрался со знакомым потерпевшей на улице. Злоумышленник ударил мужчину бейсбольной битой по голове, а затем нанес ножевое ранение в ногу. Потерпевшему своевременно оказали помощь.

Арестованный не признал вину и отказался давать показания.