В Волоколамске проведут снос главного корпуса больничного комплекса

В Волоколамске продолжается снос главного корпуса больничного комплекса, работы будут завершены в первом квартале 2026 года, после чего основное здание больницы дополнительно утеплят. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На объекте ведется демонтаж надземной части здания, работы завершены на 15%. Блок В главного корпуса комплекса расположен по адресу: Рижское шоссе, д. 4, после проведения экспертизы здание признали аварийным и подлежащим сносу. Работы по демонтажу проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.