В Волоколамске спасли козленка, провалившегося в колодец

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли козленка, который провалился в водопроводный колодец. Инцидент произошел в деревне Кашино под Волоколамском.

За помощью спасателей обратился хозяин козленка. Мужчина рассказал, что животное покинуло свое привычное место и, гуляя, упало в колодец. Житель услышал блеяние питомца во время его поисков.

Прибывшие на место специалисты спустились в колодец с помощью альпинистского снаряжения. Там они обвязали козленка веревками и осторожно вытащили его на поверхность. Травм у животного не было. После спасения питомца передали хозяину.