В Волоколамске вынесли приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

В регионе завершился судебный процесс по делу о попытке распространения запрещенных веществ с применением цифровых технологий. Волоколамский городской суд вынес вердикт в отношении 25‐летнего Азама Музаффарова, сообщили в прокуратуре Московской области.

Мужчина предстал перед правосудием по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Деяние квалифицировано по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — преступление совершено группой лиц с использованием информационно‐телекоммуникационных сетей, включая интернет.

В сентябре 2025 года фигурант получил от соучастника (в отношении последнего материалы выделены в отдельное производство) данные о местонахождении тайника с партиями наркотиков, подготовленными к распространению. Завладев запрещенными веществами, Музаффаров организовал их сбыт на территории Подмосковья по схеме тайников‐закладок. Для координации действий он фиксировал местоположение каждого тайника с помощью фотосъемки и оперативно передавал координаты куратору.

Преступную схему удалось раскрыть благодаря слаженной работе правоохранительных органов. Оперативники не только задержали подозреваемого, но и предотвратили распространение крупной партии наркотиков: из незаконного оборота изъяты 23 тайника с веществами общей массой более 4,9 г.

Суд вынес следующий приговор: 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На данный момент решение не обрело законную силу.

