В Воскресенске после гибели мужчины в ДТП возбудили уголовное дело

После смерти мужчины в дорожной аварии в Воскресенске завели уголовное дело, передает ГУ МВД России по Московской области. Прокуратура региона взяла ход расследования на контроль.

Инцидент произошел в вечерние часы второго декабря на десятом километре дороги «Воскресенск — Виноградово». Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Suzuki, выехал на встречную полосу. Там он врезался в машину марки Skoda.

От полученных травм на месте скончался водитель Skoda – мужчина 1987 года рождения. Кроме того, травмы получили двое его детей 2015 и 2016 годов рождения. Помимо этого, пострадали водитель и пассажирка Suzuki.