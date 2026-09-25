В Воскресенске вернули в госсобственность земли в границах береговой полосы реки Москвы

Воскресенская городская прокуратура помогла вернуть в государственную собственность земельные участки, расположенные в границах береговой полосы реки Москвы, это стало возможным по итогам проверки исполнения требований водного и земельного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, речь идет о восьми участках, находящихся в частной собственности, которые частично расположены в границах береговой полосы. Чтобы устранить выявленные нарушения в порядке ст. 45 ГПК РФ, прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями. Он потребовал вернуть в госсобственность части земельных участков, имеющих пересечение с береговой линией. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.