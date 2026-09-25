Ностальгия зумеров: почему молодежь все чаще предпочитает одеваться как американские поп-звезды нулевых

Образ «джинсы и красивый топ», который был одним из символов моды начала 2000-х, снова набирает популярность среди поколения Z, пишет Daily Mail со ссылкой на отчет платформы перепродажи одежды Fleek. Спрос на джинсы буткат за год вырос на 238%, а на блузки с принтами — на 146%.

Отчет Fleek составили на основе миллионов поисковых запросов и продаж на платформе, а также опроса 339 продавцов из 22 стран. Почти половина реселлеров — 49% — теперь специализируется на одежде в стиле Y2K и начала 2000-х. Среди продавцов в возрасте от 18 до 25 лет этот показатель достигает 60%.

Особенно быстро растет интерес к брендам, популярным в нулевые. Число запросов American Eagle увеличилось на 1588%, Hollister — на 1172%, Aéropostale — на 1150%, Bebe — на 1106%, а Abercrombie — на 899%.

Одновременно покупатели отходят от домашней и спортивной одежды, которая доминировала после пандемии. Спрос на худи снизился на 50%, на свитшоты — на 41%, а на спортивные куртки — на 34%.

Daily Mail отмечает, что похожий образ в 2000-х носили Бритни Спирс, Хилари Дафф и Виктория Бекхэм. Нынешнее возвращение тренда вписывается в более широкую волну ностальгии Gen Z по моде и технологиям той эпохи.