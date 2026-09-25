«Моя осень»: Бородина показала образ с выразительным декольте

43-летняя телеведущая Ксения Бородина опубликовала в личном блоге фотографии в вечернем наряде, пишет Super. Она надела черное облегающее платье с выразительным декольте, и этот образ получился элегантным и смелым.

Фото: [ соцсети ]

К платью Ксения подобрала клатч, туфли с заостренным мысом, золотые часы и бриллиантовое ожерелье. Под фотографиями Бородина оставила подпись «Моя осень».

Накануне стало известно, что Бородина подала в суд на 48-летнюю психолога и блогера Веронику Степанову из-за высказываний, которые затрагивают ее мужа, 38-летнего Николая Сердюкова. По иску о защите чести, достоинства и деловой репутации Бородина требует от Степановой компенсацию в размере более ₽7 млн. Судебное заседание назначено на 29 октября.

Ранее бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров, возмутился тайным крещением их дочери.