На вторичном авторынке Москвы и Подмосковья с бюджетом до ₽1 млн можно найти автомобили с самыми разными характеристиками. Пресс-служба «Авито Авто» подготовила для REGIONS подборку из трех вариантов: рамный дизельный внедорожник, седан с двигателем V8 и практичный семейный компактвэн.

В Балашихе выставлен на продажу SsangYong Kyron 2011 года за ₽825 тыс. Это рамный внедорожник с 2-литровым дизельным мотором мощностью 141 л. с., автоматической коробкой передач и полным приводом. Пробег — 128,7 тыс. км. По словам продавца, машина приобреталась у официального дилера, регулярно обслуживалась и продается с комплектами летней и зимней резины.

На верхней границе бюджета в Москве доступен Jaguar XF 2009 года за ₽980 тыс. Седан оснащен атмосферным 5-литровым бензиновым V8 мощностью 385 л. с. и автоматом. Пробег — 225 тыс. км. Большая часть кузова сохранила заводское лакокрасочное покрытие. В комплектацию входят вентиляция сидений, премиальная акустика Bowers & Wilkins и система контроля слепых зон.

Замыкает подборку Citroen C4 Picasso 2014 года ровно за ₽1 млн. Переднеприводный компактвэн с оригинальным ПТС получил 1,6-литровый бензиновый двигатель на 150 л. с. и АКПП. Пробег — 146 тыс. км. Салон отличается широкими возможностями трансформации. В оснащение входят климат-контроль, крепления ISOFIX, камера заднего вида, задние парктроники, дополнительный багажник на крыше и комплект зимних шин на дисках. Перед продажей кузов отполировали и устранили мелкие сколы.