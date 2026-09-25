В выходные девять поликлиник Подмосковья проведут диспансеризацию до полуночи

В выходные девять медучреждений Подмосковья проведут диспансеризацию до полуночи. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Возможность пройти диспансеризацию в вечернее и ночное время помогает работающим жителям уделить внимание своему здоровью без необходимости менять рабочий график. Поэтому весь сентябрь наши поликлиники по субботам попеременно работали с увеличенным графиком — с утра и до полуночи», — сказал он.

Фото: [ Министерство здравоохранения МО ]

Забелин отметил, что в рамках акции здоровье проверили более 4,3 тыс. жителей региона.

Также жители смогут посетить открытые занятия в «Школах здоровья». Им расскажут, как снизить риски развития хронических заболеваний и оказывать первую помощь.

Диспансеризация — это ключевой инструмент реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», так как она помогает вовремя выявлять опасные болезни и сохранять здоровье граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.