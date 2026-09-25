В выходные девять поликлиник Подмосковья проведут диспансеризацию до полуночи
Жители Подмосковья смогут пройти вечернюю диспансеризацию в выходные
Фото: [Медиасток.рф]
В выходные девять медучреждений Подмосковья проведут диспансеризацию до полуночи. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Возможность пройти диспансеризацию в вечернее и ночное время помогает работающим жителям уделить внимание своему здоровью без необходимости менять рабочий график. Поэтому весь сентябрь наши поликлиники по субботам попеременно работали с увеличенным графиком — с утра и до полуночи», — сказал он.
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Забелин отметил, что в рамках акции здоровье проверили более 4,3 тыс. жителей региона.
Также жители смогут посетить открытые занятия в «Школах здоровья». Им расскажут, как снизить риски развития хронических заболеваний и оказывать первую помощь.
Диспансеризация — это ключевой инструмент реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», так как она помогает вовремя выявлять опасные болезни и сохранять здоровье граждан.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.