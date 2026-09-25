Пять школ Долгопрудного вошли в топ-350 лучших в Подмосковье

Сразу пять учебных заведений Долгопрудного попали в список 350 лучших школ Подмосковья по итогам 2026 года.

Лучший результат среди них показал Лицей № 5 — восьмая строчка в региональном рейтинге. Следом идет Долгопрудненская гимназия на 91 месте. У школы № 14 — 109 позиция, у гимназии № 13 — 262-я, а замыкает городской список школа № 10 на 347 месте.

Особо отмечен Физтех-лицей имени П. Л. Капицы. Учебное заведение из года в год удерживается в лидерах федеральных рейтингов, задавая ориентир для всей образовательной среды округа и мотивируя педагогов и учеников.

«Наш город-наукоград подтвердил статус сильной образовательной среды, где каждый ребенок получает качественные знания, – говорит начальник Управления образования администрации Долгопрудного Ольга Давликанова. – Во всех наших школах уже сформирован крепкий базовый уровень и надежный фундамент. Новая региональная методология подсветила конкретные векторы, над которыми мы будем активно работать. У нас есть все ресурсы: талантливые педагоги и мотивированные дети. Уже утвержден стратегический план развития каждого учреждения, что даст возможность усилить материально-техническую базу и развить дополнительные направления».

Приоритеты в школах города решено сместить в сторону новых направлений. Среди них — инженерно-исследовательская работа, робототехника с беспилотными системами, агротехнологии, экологический инжиниринг, технологии безопасности и виртуальная реальность.



Образование в округе выстраивается как единая система. Ее задача — поддерживать сильных и помогать тем, кто только начинает раскрывать свои возможности.