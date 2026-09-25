Пять школ Долгопрудного вошли в топ-350 лучших в Подмосковье

Образование

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный]

Сразу пять учебных заведений Долгопрудного попали в список 350 лучших школ Подмосковья по итогам 2026 года.

Лучший результат среди них показал Лицей № 5 — восьмая строчка в региональном рейтинге. Следом идет Долгопрудненская гимназия на 91 месте. У школы № 14 — 109 позиция, у гимназии № 13 — 262-я, а замыкает городской список школа № 10 на 347 месте.

Особо отмечен Физтех-лицей имени П. Л. Капицы. Учебное заведение из года в год удерживается в лидерах федеральных рейтингов, задавая ориентир для всей образовательной среды округа и мотивируя педагогов и учеников.

«Наш город-наукоград подтвердил статус сильной образовательной среды, где каждый ребенок получает качественные знания, – говорит начальник Управления образования администрации Долгопрудного Ольга Давликанова. – Во всех наших школах уже сформирован крепкий базовый уровень и надежный фундамент. Новая региональная методология подсветила конкретные векторы, над которыми мы будем активно работать. У нас есть все ресурсы: талантливые педагоги и мотивированные дети. Уже утвержден стратегический план развития каждого учреждения, что даст возможность усилить материально-техническую базу и развить дополнительные направления».

Приоритеты в школах города решено сместить в сторону новых направлений. Среди них — инженерно-исследовательская работа, робототехника с беспилотными системами, агротехнологии, экологический инжиниринг, технологии безопасности и виртуальная реальность.


Образование в округе выстраивается как единая система. Ее задача — поддерживать сильных и помогать тем, кто только начинает раскрывать свои возможности.

Актуально
Долгопрудный

Читайте также

Более 120 пилотов со всей России сразились на Кубке губернатора Подмосковья по БПЛА

Более 120 пилотов со всей России сразились на Кубке губернатора Подмосковья по БПЛА

Программа «Земский учитель» привлекла в Рязанскую область 16 педагогов

Программа «Земский учитель» привлекла в Рязанскую область 16 педагогов

Скоро каникулы: в Подмосковье назвали даты школьных каникул 2026-2027

Скоро каникулы: в Подмосковье назвали даты школьных каникул 2026-2027

Пропускной режим: студентам Надымского колледжа запретили выходить из здания

Пропускной режим: студентам Надымского колледжа запретили выходить из здания

Массовая блокировка: преподаватель рассказал, почему репетиторы жалуются на новые правила Профи.ру

Массовая блокировка: преподаватель рассказал, почему репетиторы жалуются на новые правила Профи.ру

Энциклопедия «Рувики» выступит официальным партнером конкурса «Учитель года России»

Энциклопедия «Рувики» выступит официальным партнером конкурса «Учитель года России»

Клятва, знаки и фликеры: в Зарайске школьников посвятили в юные инспекторы движения

Клятва, знаки и фликеры: в Зарайске школьников посвятили в юные инспекторы движения

Группа для дошкольников открылась при РГУ им. Есенина в рамках нацпроекта «Семья»

Группа для дошкольников открылась при РГУ им. Есенина в рамках нацпроекта «Семья»

От мебели до кровли: обновление гимназии в Пушкино закончится в 2027 году

От мебели до кровли: обновление гимназии в Пушкино закончится в 2027 году

Синица в руке: зумеры отказались от вузов в пользу рабочих профессий

Синица в руке: зумеры отказались от вузов в пользу рабочих профессий

Спорт развивается: Рязанская область привлекла тренеров в спортшколы по госпрограмме

Спорт развивается: Рязанская область привлекла тренеров в спортшколы по госпрограмме

В ФИПИ назвали самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому

В ФИПИ назвали самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому

Добавьте mosregtoday.ru в избранное