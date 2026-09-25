iPhone 17 Pro Max за ₽93 тыс. и очереди за новинкой: что происходит со спросом на Apple в Москве и Подмосковье

После сентябрьской презентации Apple 66% жителей Москвы и Подмосковья заявили о намерении приобрести новый смартфон в ближайшие полгода или рассматривают такую возможность. Еще 14% планируют обновить гаджет уже в текущем месяце. Такие данные приводит пресс-служба Avito со ссылкой на совместное исследование сервисов «Авито Товары» и «Авито Реклама», передает REGIONS .

Среди тех, кто собирается сменить телефон в течение шести месяцев, преобладают респонденты 18–24 лет. Еще 10% жителей региона недавно купили новый смартфон, а 24% не планируют покупку — женщины оказались категоричнее мужчин. Планы покупателей относительно техники Apple распределились так: 19% готовы взять iPhone последнего поколения сразу после старта продаж, 17% подождут снижения цен, 8% рассмотрят предыдущие серии, если они подешевеют, 16% будут выбирать между ценой и характеристиками, 5% нацелены на более старые модели из экономии, а 31% не планируют покупать смартфоны этого бренда. Среди пользователей альтернативных платформ устойчивый спрос сохраняется на Samsung и Xiaomi — преимущественно в среднем и бюджетном сегментах.

В августе в Московском регионе среди новых устройств Apple чаще всего выбирали iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro и iPhone 17. В топ-5 также вошли iPhone 15 Pro и iPhone 15. Продажи iPhone 15 Pro за год выросли на 24%. Средние цены на новые устройства в августе составили: iPhone 13 — ₽26 тыс., iPhone 15 — ₽38 тыс., iPhone 14 Pro — ₽39 тыс., iPhone 16 Pro Max — ₽78 тыс., iPhone 17 Pro — ₽86 тыс., iPhone 17 Pro Max — ₽93 тыс.

Семь из десяти жителей региона, планирующих покупку смартфона, отметили влияние интернет-рекламы на решение. Из них 13% ориентируются преимущественно на рекламу, 40% берут ее на заметку, но решают самостоятельно, 20% признают, что реклама помогает определиться с брендом. Наиболее восприимчива к рекламным сообщениям аудитория 18–24 лет. Чаще всего рекламу гаджетов замечают на торговых платформах и маркетплейсах (40%), в блогах и авторском контенте (26%), поисковых системах (25%), соцсетях и на ТВ (по 24%), видеоплатформах (23%) и в сервисах коротких вертикальных видео (12%).