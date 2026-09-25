Клятва, знаки и фликеры: в Зарайске школьников посвятили в юные инспекторы движения

Образование

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Зарайск]

Юные инспекторы движения в Зарайске пополнились новым отрядом. Торжественная церемония посвящения прошла в рамках Всероссийской «Недели безопасности дорожного движения».

Цель у мероприятия была двойная. Во-первых, у детей формируют культуру поведения на дорогах. Во-вторых, школьников вовлекают в активную пропаганду правил дорожного движения — то есть они сами становятся проводниками знаний для сверстников и младших ребят.


Программа праздника оказалась насыщенной и динамичной. Школьники показали, что знают дорожные знаки, сигналы светофора и правила для пешеходов. Кульминацией стало принятие торжественной клятвы: ребята пообещали строго соблюдать ПДД, быть примером для младших школьников и активно участвовать в жизни отряда.


В финале новоиспеченные инспекторы получили полезные призы — световозвращающие значки, или фликеры. Такие элементы помогают водителям заметить пешехода в темное время суток, а значит, напрямую влияют на безопасность на дорогах.

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Зарайск

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