ИИ помог выявить более 1,6 тыс. нарушений правил парковки в Подмосковье

С начала внедрения ИИ-проекта по выявлению парковки в запрещенных зонах вдоль дорог в Подмосковье зафиксировали более 1,6 тыс. нарушений, в результате было эвакуировано 950 автомобилей. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Нейросеть каждый час делает снимки с камер системы «Безопасный регион», чтобы найти автомобили, которые стоят дольше 30 минут в неположенном месте. ИИ также проверяет систематичность нарушения — не менее трех нарушений в сутки в течение двух дней. Информация передается ответственным сотрудникам, после проверки данные об объекте направляются сотрудникам Управления регионального административно-транспортного контроля.

Напомним, изучить эту и другие ИИ-практики области можно на портале «Цифровой регион».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.