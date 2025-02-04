В восьми округах Подмосковья отремонтировали светофоры

Ремонт светофоров провели в восьми подмосковных округах, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Неисправные объекты были выявлены в ходе еженедельного мониторинга состояния дорожных объектов.

Работы провели сотрудники компании «Мосавтодор». В порядок привели светофорные объекты, расположенных на региональных дорогах в Подольске, Ступино, Серпухове, Коломне, Красногорске, Краснознаменске, Сергиевом Посаде, Лосино-Петровском.

К примеру, в Подольске отремонтировали дорожный светофор на проспекте Ленина, в Серпухове — на Весенней улице. Кроме того, специалисты починили неисправную вызывную кнопку светофора для пешеходов в Сергиевом Посаде-6.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привести в порядок линии освещения на дорогах региона.