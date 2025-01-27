Андрей Воробьев: необходим четкий алгоритм устранения аварий на линиях освещения на дорогах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством региона и главами округов подчеркнул, что все аварии на линиях освещения на дорогах необходимо оперативно устранять.

«Еще одна важная тема — это освещение на региональных, муниципальных дорогах. В каждой территории должен быть четкий алгоритм устранения аварий и дежурные бригады наготове», - сказал губернатор.

В этом году на региональных дорогах Подмосковья уже устранили проблемы на 125 линиях наружного освещения. Сейчас в работе еще 74 дефекта, которые ликвидируют до 7 февраля.

Общая протяженность дорог в Подмосковье составляет 45 тыс. км. Сейчас в регионе отлаживают систему выявления нарушений с помощью искусственного интеллекта.

На наличие дефектов уже проверили все 13 тыс. остановочных павильонов. До 10 февраля на объектах проведут все необходимые ремонтные работы.

В рамках госпрограммы в Подмосковье в этом году отремонтируют более 1,4 тыс. дорог общей протяженностью около 1,5 тыс. км.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о начале подготовки к ямочному ремонту в Подмосковье.