В ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках поставили на кадастровый учет новую школу

В жилом комплексе комфорт-класса «1-й Шереметьевский» в Химках поставили на кадастровый учет новую школу, рассчитанную на 1,1 тыс. мест, от девелопера ГК ФСК (реализует проект под брендом «1-й ДСК»). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составила 18,6 тыс. кв. м, внутри разместили два спортивных зала, библиотеку, лаборантские, выставочные зоны и помещения для проектной деятельности, бассейн, гардеробные, санитарно-гигиенические блоки и отдельные помещения для инструкторского состава. На прилегающей территории разбит озелененный сквер, обустроены футбольное поле, баскетбольные площадки, воркаут-зона и игровые пространства для младших школьников.

На территории комплекса уже сданы в эксплуатацию два жилых корпуса, все дома планируется построить в 2028 году.

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