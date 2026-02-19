В ЖК «Мытищи Парк» наполовину завершили строительство второй школы

В жилом комплексе «Мытищи Парк» на улице Силикатная городского округа Мытищи продолжается строительство второй школы для 850 учеников, Группа «Самолет» завершила работы на 50%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в I квартале 2027 года, сейчас специалисты проводят обустройство кровли,остекление, монтаж инженерных сетей и не только.

Площадь здания составит более 11,7 тыс. кв. м, в нем обустроят учебные кабинеты, специализированные классы с лабораториями, мастерские, помещения групп продленного дня, информационно-библиотечный центр с читальным залом, зоной аудирования и медиатекой, актовый зал с эстрадой и не только. На прилегающей территории появятся футбольное поле, площадки для выполнения нормативов ГТО, игры в баскетбол и волейбол, учебно-опытный участок для выращивания культур, а также зоны для подвижных игр и спокойного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.