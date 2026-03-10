В ЖК «Новая Алексеевская роща» Балашихи возвели новый детский сад

Площадь трехэтажного здания составила более 3,4 тыс. кв. м. В нем разместили 10 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и другие помещения. На территории ЖК также введены в эксплуатацию три жилых дома, ведется строительство четвертого. Рядом открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первая очередь стоянки, рассчитанной в общей сложности на 1 тыс. авто, есть детские игровые площадки, площадки для занятий спортом, зоны для спокойного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.