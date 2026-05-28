В ЖК «Одинбург» Одинцовского округа построят торговый центр

В ЖК «Одинбург» в Одинцовском округе AFI Development приступила к устройству фундамента торгового центра, застройщик ведет разработку котлована, монтаж распорной системы, погружение шпунта и монолитные работы в подземной части. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет четыре этажа, его площадь составит более 21,6 тыс. кв. м. Оно будет иметь форму сектора кольца, повторяющего очертания земельного участка. Внутри обустроят супермаркет и магазины, объекты социального обеспечения, ресторан, фуд-корт с кафе, детскую игровую зону, фитнес-центр. На минус первом этаже будет расположен паркинг.

На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, места для отдыха посетителей. Завершить работы планируют в 2028 году.

