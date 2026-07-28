В ЖК «Оптима» в Домодедово стартовала выдача ключей собственникам квартир
Выдача ключей собственникам квартир началась в ЖК «Оптима» в Домодедово
Фото: [ГК «Премьера»]
В ЖК «Оптима» в Домодедово началась передача ключей собственникам дома №3, проект реализует ГК «Премьера». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Площадь новостройки превысила 16 тыс. кв. м, в ней обустроили 405 квартир. На территории ведется обустройство дворов с детскими и спортплощадками, зонами отдыха для разных возрастных групп. На первых этажах откроют магазины, аптеки, пункты выдачи, детские и спортивные объекты. Комплекс находится вблизи от лесного массива и небольшого пруда.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.