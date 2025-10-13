В Звенигороде начали капитально ремонтировать филиал Красногорского колледжа. Работы завершатся до конца 2026 года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Площадь здания составляет более 6 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, обустроят входные группы, заменят сантехнику и коммуникации, обновят фасад и кровлю, установят новое оборудование и мебель.

Ремонт проведет компания ООО «Трансстрой». Сейчас специалисты демонтируют конструкции и устанавливают перегородки. На площадке трудятся 10 рабочих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы капремонта жилых домов в регионе.