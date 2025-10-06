Андрей Воробьев: в этом году в Подмосковье капитально отремонтируют более 3 тыс. МКД

В Подмосковье в этом году капитально отремонтируют свыше 3 тыс. МКД. На данный момент работы завершились в более чем 1,5 тыс. домов. Ходе реализации программы обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона и главами округов.

«Сейчас готовится программа следующего года. И для того, чтобы понимать объем и график работ, необходимо качественное обследование. Наша задача — чтобы Фонд капремонта и те 50 млрд рублей, которые находятся в его распоряжении, приносили удовлетворение людям. Это очень важное мерило. Это деньги наших жителей — особые деньги. Человек должен понимать, когда будут заменены внутренние системы отопления или кровля, что будет с подвалом и т. д. Важно уделять этому внимание», — подчеркнул губернатор.

На 2025 год запланирован ремонт крыш в более чем 2 тыс. домов. Работы завершены уже в 767 зданиях. Фасады отремонтировали в 222 домах и в 729 запланированы. Центральное отопление отремонтируют в 730 домах (завершены работы в 144 МКД).

Наибольшее число домов ремонтируют в Балашихе, Подольске, Одинцово, Красногорске и Люберцах. Полностью работы завершились в Можайске, Зарайске, Бронницах, Волоколамске, ЗАТО Восход и Лотошино.

«Ориентируемся на запросы жителей — это кровля, лифты, фасады, крыши и центральное отопление. Программа по лифтам была досрочно выполнена в первом полугодии 2025-го. Вами, Андрей Юрьевич, было принято решение ее увеличить. Мы получили дополнительные адресные ориентиры по различным районам. С новыми объемами закончим программу в ноябре», — рассказал гендиректор Фонда капремонта общего имущества МКД Подмосковья Дмитрий Сватковский.

По его словам, в следующем году в регионе планируется капитально отремонтировать еще почти 2,3 тыс. домов. Впервые в регионе начали внедрять офсетные договоры. Завершить все процедуры планируется до ноября. При этом контракты будут заключать не на три года, а на один год. Это позволит избежать работы с недобросовестными подрядчиками.

Все дома, в которых проводится капремонт, нанесены на интерактивную карту. С ее помощью также можно следить за ходом работ в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел родильный дом Химок, в котором до этого провели капремонт.