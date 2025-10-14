В Звенигороде в 2026 году завершат реконструкцию здания Академии дзюдо

В Звенигороде на улице Московской, дом 47, продолжается реконструкция здания Академии дзюдо, ее планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Начальник строительного участка Дмитрий Панков уточнил, что сейчас рабочие монтируют перегородки и завершают монтаж кровли, вскоре они приступят к отделочным и другим работам.

В здании появятся комплекс спортивных секций, спортивный зал с трибунами, банный комплекс, кабинеты администрации, ресторан и банкетный зал. Площадь объекта составляет более 15 тыс. кв. м, земельного участка — 1 га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.